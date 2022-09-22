"Реал" навсегда отказался от Мбаппе

Теги реал мадридкилиан мбаппепсж

"Реал" навсегда отказался от Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" больше никогда не будет пытаться приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает El Debate.

По сведениям источника, руководство королевского клуба до сих пор разгневано на форварда из-за его отказа перейти в "Реал" минувшим летом. Боссы мадридцев полагают, что футболист использовал королевский клуб, чтобы добиться от ПСЖ более выгодных условий по новому контракту.

Напомним, что 23-летний Мбаппе летом мог перейти в "Реал" на правах свободного агента, но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реал" вступил в борьбу за бразильского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 сентября

Главные новости дня: 22 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов