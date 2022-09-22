"Реал" навсегда отказался от Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" больше никогда не будет пытаться приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает El Debate.

По сведениям источника, руководство королевского клуба до сих пор разгневано на форварда из-за его отказа перейти в "Реал" минувшим летом. Боссы мадридцев полагают, что футболист использовал королевский клуб, чтобы добиться от ПСЖ более выгодных условий по новому контракту.

Напомним, что 23-летний Мбаппе летом мог перейти в "Реал" на правах свободного агента, но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года.

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