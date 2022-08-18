"Реал" нашел замену Каземиро в АПЛ

Фото: твиттер Бруно Гимараэша/Автор неизвестен

"Реал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимараэшу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить бразильца будет непросто, так как "Ньюкасл" оценивает его в 100 миллионов евро. В составе "Реала" Гимараэш может заменить своего соотечественника Каземиро, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

24-летний Гимараэш выступает за "Ньюкасл" с января 2022 года. Всего он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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