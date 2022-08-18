"Реал" нашел замену Каземиро в АПЛ

Теги реал мадридньюкасл юнайтедбруно гимараэш

"Реал" нашел замену Каземиро в АПЛ

Фото: твиттер Бруно Гимараэша/Автор неизвестен

"Реал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимараэшу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить бразильца будет непросто, так как "Ньюкасл" оценивает его в 100 миллионов евро. В составе "Реала" Гимараэш может заменить своего соотечественника Каземиро, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

24-летний Гимараэш выступает за "Ньюкасл" с января 2022 года. Всего он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Реал" с трудом победил "Альмерию". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" купила грузинского таланта

"Бавария" купила грузинского таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов