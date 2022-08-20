"Реал" нашел замену Каземиро в Англии

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг может перебраться в "Реал".

По сведениям The Telegraph, мадридский клуб видит в футболисте замену Каземиро, который перешел в "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти уверен в профессионализме 27-летнего игрока и пытался подписать еще в бытность тренером "Эвертона".

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