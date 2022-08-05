"Реал" нашел замену Бензема в Германии

Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен

"Реал" намерен подписать форварда "Зальцбурга" Беньямина Шешко.

Как сообщает Radioestadio Noche, в 19-летнем словенце тренерский штаб "Реала" видит долгосрочную замену нападающему Кариму Бензема.

Интересно, что в услугах молодого форварда также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд.

В 39 матчах прошлого сезона форвард забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2026 года.

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