"Реал" нашел замену Бензема в Германии
Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен
"Реал" намерен подписать форварда "Зальцбурга" Беньямина Шешко.
Как сообщает Radioestadio Noche, в 19-летнем словенце тренерский штаб "Реала" видит долгосрочную замену нападающему Кариму Бензема.
Интересно, что в услугах молодого форварда также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд.
В 39 матчах прошлого сезона форвард забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.
Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2026 года.
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|Команда
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|О
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20