"Реал" нашел замену Асенсио в "Милане"

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"Реал" нашел замену Асенсио в "Милане"

Фото: твиттер Браима Диаса/Автор неизвестен

"Реал" планирует вернуть из "Милана" полузащитника Браима Диаса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, руководство королевского клуба рассматривает хавбека в качестве замены полузащитнику Марко Асенсио, который может покинуть клуб на правах свободного агента.

"Милан" имеет право на выкуп трансфера Диаса за 22 миллиона евро, но "Реал" может совершить обратный трансфер за 30 миллионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Диас провел за "Милан" семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года.

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