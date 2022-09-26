"Реал" нашел замену Асенсио в "Милане"
Фото: твиттер Браима Диаса/Автор неизвестен
"Реал" планирует вернуть из "Милана" полузащитника Браима Диаса, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, руководство королевского клуба рассматривает хавбека в качестве замены полузащитнику Марко Асенсио, который может покинуть клуб на правах свободного агента.
"Милан" имеет право на выкуп трансфера Диаса за 22 миллиона евро, но "Реал" может совершить обратный трансфер за 30 миллионов.
В нынешнем сезоне 23-летний Диас провел за "Милан" семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Реал" договорился с талантом дортмундской "Боруссии". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" нацелился на полузащитника "Челси"
-
Названа зарплата главного тренера сборной Украины
-
"Бавария" не будет покупать Влаховича
-
"Интер" надолго теряет ключевого полузащитника перед матчами с "Барселоной" и "Ромой"
-
Роналду может сыграть в решающем матче Лиги наций
-
"Реал" нашел замену Асенсио в "Милане"
-
Новичок киевского "Динамо" вступил в конфликт с Луческу
-
"Манчестер Сити" повысит зарплату Фодена в 20 раз: названа сумма
-
Защитник "Баварии" Павар рассказал о своих психологических проблемах
-
Месси назвал главную цель ПСЖ в нынешнем сезоне
-
"Барселона" и Араухо приняли решение о методе восстановления после травмы
-
Кейн не хочет в "Баварию"
-
Славен Билич возглавил английский клуб
-
Модрич установил исторический рекорд сборной Хорватии
-
Сборная Украины может лишиться главного тренера
-
Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой
-
Месси высказался о своем первом сезоне в ПСЖ
-
"Интер" назвал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" цену на Думфриса
-
Обамеянг поразил фанатов своим стилем на показе мод (фото)
-
"Реал" договорился с талантом дортмундской "Боруссии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14