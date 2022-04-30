"Реал" нашел альтернативу Холанду в Ла Лиге
Фото: твиттер Рауля де Томаса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему барселонского "Эспаньола" Раулю де Томасу, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает де Томаса в качестве резервного варианта на случай срыва трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
27-летний де Томас является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он провел за "Эспаньол" 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Реал" разгромил "Эспаньол" и стал чемпионом Испании. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Лацио" в феерическом матче обыграл "Специю"
-
"Ренн" победил аутсайдера Лиги 1
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" в Ла Лиге
-
"Валенсия" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
-
"Фрайбург" с хоккейным счетом победил "Хоффенхайм" и ворвался в зону ЛЧ
-
"Манчестер Сити" победил "Лидс" и вернулся на 1-е место в АПЛ
-
"Зенит" обыграл "Локомотив" и стал чемпионом России
-
Анчелотти установил уникальный рекорд
-
"Реал" нашел альтернативу Холанду в Ла Лиге
-
"Реал" разгромил "Эспаньол" и стал чемпионом Испании
-
Умер легендарный футбольный агент Мино Райола
-
"Вильярреал" неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги
-
Хет-трик Холанда не спас "Боруссию" Дортмунд от поражения в матче с "Бохумом"
-
"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу"
-
"Краснодар" обыграл "Ростов" Карпина в РПЛ
-
"Наполи" разнес "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и возглавил АПЛ
-
"Сочи" уничтожил "Рубин" в матче РПЛ
-
"Динамо" сенсационно проиграло аутсайдеру РПЛ
-
Роналду опубликовал трогательное фото с новорожденной дочерью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20