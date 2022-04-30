"Реал" нашел альтернативу Холанду в Ла Лиге

Фото: твиттер Рауля де Томаса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему барселонского "Эспаньола" Раулю де Томасу, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает де Томаса в качестве резервного варианта на случай срыва трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

27-летний де Томас является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он провел за "Эспаньол" 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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