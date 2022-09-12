"Реал" намерен продлить контракты с пятью основными игроками

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"Реал" намерен продлить контракты с пятью основными игроками

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" планирует продлить контракты с пятью основными футболистами, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, новые соглашения получат защитники Эдер Милитао и Начо, нападающие Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Карим Бензема. Руководство королевского клуба намерено продлить Милитао и Родриго до лета 2028 года, Начо и Бензема – до 2024 года, Винисиуса – до 2027 года.

Нынешние контракты игроков действуют до: Милитао (до лета 2025), Начо (2023), Винисиус (2024), Родриго (2025) и Бензема (2023).

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