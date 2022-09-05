"Реал" намерен продлить контракт с опытным защитником
Фото: твиттер Начо Фернандеса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с защитником Начо Фернандесом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство королевского клуба предложит футболисту новое соглашение, так как нынешнее истекает 31 декабря 2023 года.
В этом сезоне 32-летний Фернандес провел за "Реал" один матч.
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