"Реал" намерен продлить контракт с опытным защитником

Фото: твиттер Начо Фернандеса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с защитником Начо Фернандесом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство королевского клуба предложит футболисту новое соглашение, так как нынешнее истекает 31 декабря 2023 года.

В этом сезоне 32-летний Фернандес провел за "Реал" один матч.

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