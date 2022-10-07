"Реал" нацелился на португальского таланта

Фото: твиттер Антониу Силвы/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику лиссабонской "Бенфики" и молодежной сборной Португалии Антониу Силве, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Впрочем, лиссабонцы наверняка потребуют за игрока большую сумму, так как у него с клубом действует контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Силва провел за "Бенфику" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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