"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"
Фото: твиттер Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвису, сообщает Marca.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как мюнхенцы не хотят его продавать.
В нынешнем сезоне 21-летний Дэвис провел за "Баварию" 12 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20