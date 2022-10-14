"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"

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"Реал" нацелился на одного из лидеров "Баварии"

Фото: твиттер Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвису, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как мюнхенцы не хотят его продавать.

В нынешнем сезоне 21-летний Дэвис провел за "Баварию" 12 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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