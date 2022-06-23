"Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

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"Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

Фото: твиттер Сон Хын Мина/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к корейскому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб в летнее трансферное окно намерен усилить атаку и кореец является одним из вариантов.

В минувшем сезоне 29-летний Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 23 гола в 35 матчах. Столько же голов на счету форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, но он пять мячей забил с пенальти, а у корейца все голы были забиты с игры.

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