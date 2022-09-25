"Реал" нацелился на лидера "Интера"

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику миланского "Интера" и сборной Словакии Милану Шкриньяру, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "нерадзурри". Таким образом, мадридцы могут заполучить игрока бесплатно. Минувшим летом словака пытался купить ПСЖ, но "Интер" отказался продавать его за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" девять матчей.

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