"Реал" нацелился на испанца из "Милана"

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"Реал" нацелился на испанца из "Милана"

Фото: твиттер Браима Диаса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Браиму Диасу, сообщает журналист Relevo Серхио Сантос в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с возвращением футболиста следующим летом. В настоящее время хавбек играет за "Милан" на правах аренды, но итальянцы могут выкупить его трансфер за 22 миллиона евро. При этом "Реал" сохраняет возможность совершить обратный трансфер за 30 миллионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Диас провел за "Милан" 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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