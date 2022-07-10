"Реал" нацелился на форварда сборной Швеции

Теги реал мадридреал сосьедадалександр исак

"Реал" нацелился на форварда сборной Швеции

Фото: твиттер Александера Исака/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Реала Сосьедад" и сборной Швеции Александеру Исаку, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "Сосьедад" оценивает форварда в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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