"Реал" нацелился на американского таланта

Фото: твиттер Габриэля Слонины/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к вратаря "Чикаго Файр" Габриэлю Слонине, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно и в ближайшее время может начать переговоры. Также американский голкипер входит в сферу интересов "Баварии", "Челси" и "Ювентуса".

18-летний Слонина в нынешнем сезоне провел за "Чикаго Файр" 14 матчей и пропустил 20 голов. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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