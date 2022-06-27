"Реал" может заплатить больше 100 миллионов евро за таланта "Боруссии" Дортмунд

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро следующим летом. Впрочем, сумма трансфера может превысить 100 миллионов, так как на хавбека претендуют "Ливерпуль" и "Челси".

В минувшем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 43 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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