"Реал" может усилиться звездой "Баварии"
Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен
Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис может перейти в "Реал".
Как сообщает Marca, чемпион Испании рассматривает вариант усиления позиции левого защитника, на которой выступает канадец.
За "Баварию" молодой талант играет с 2018 года. В текущем сезоне канадец принял участие в 11 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20