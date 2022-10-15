"Реал" может усилиться звездой "Баварии"

Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис может перейти в "Реал".

Как сообщает Marca, чемпион Испании рассматривает вариант усиления позиции левого защитника, на которой выступает канадец.

За "Баварию" молодой талант играет с 2018 года. В текущем сезоне канадец принял участие в 11 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

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