"Реал" может подписать Оспину на замену Лунину. Андрей хочет больше играть

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"Реал" может подписать Оспину на замену Лунину. Андрей хочет больше играть

Фото: твиттер Лунина\Автор неизвестен

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин хочет уйти в аренду за игровым временем, а королевский клуб планирует заменит его вратарем "Наполи" Оспиной, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, у Андрея прекрасные отношения как с Анчелотти, так и с Куртуа и матчи с "Атлетико" и "Кадисом" показали, что он достоин играть во многих командах, однако бороться за место в старте с Тибо не представляется возможным, поэтому он готов уйти, чтобы играть.

Отмечается, что тренерский штаб "Реала" в восторге от работы Лунина на тренировках.

Оспину, который станет свободным агентом этим летом, рассматривают как отличного кандидата для позиции второго вратаря. За него играет огромный опыт.

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