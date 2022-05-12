"Реал" может подписать Мукоко из "Боруссии"

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"Реал" может подписать Мукоко из "Боруссии"

Фото: твиттер Мукоко\Автор неизвестен

 

Мадридский "Реал" заинтересован в 17-летнем нападающем "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко, сообщает издание BILD. 

Контракт игрока молодежной сборной Германии с "Дортмундом" заканчивается в 2023 году и по информации источника, он не хочет его продлевать.

Сообщается, что его агент сосредоточился на поиске нового клуба для молодого игрока, и "Мадрид" - один из многих клубов, которые связывались с его представителями.

Напомним, что Мукоко дебютировал за "Боруссию" в возрасте 16 лет в прошлом сезоне.

В этом сезоне он провел за основную команду 475 минут, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. За команду U19 в 20 матчах Юссуфа забил 34 гола и отдал 9 передач.

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