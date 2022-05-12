"Реал" может подписать Мукоко из "Боруссии"
Фото: твиттер Мукоко\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" заинтересован в 17-летнем нападающем "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко, сообщает издание BILD.
Контракт игрока молодежной сборной Германии с "Дортмундом" заканчивается в 2023 году и по информации источника, он не хочет его продлевать.
Сообщается, что его агент сосредоточился на поиске нового клуба для молодого игрока, и "Мадрид" - один из многих клубов, которые связывались с его представителями.
Напомним, что Мукоко дебютировал за "Боруссию" в возрасте 16 лет в прошлом сезоне.
В этом сезоне он провел за основную команду 475 минут, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. За команду U19 в 20 матчах Юссуфа забил 34 гола и отдал 9 передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20