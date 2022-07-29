"Реал" может подписать форварда "Челси"

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"Реал" может подписать форварда "Челси"

Фото: твиттер Тимо Вернера/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может подписать форварда "Челси" Тимо Вернера этим летом.

Как сообщает Defensa Central, за игрока "Реалу" придется побороться с "Арсеналом" и "Ювентусом", которые также проявляют интерес к немцу.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард сам не против покинуть клуб, но может остаться в нем еще на сезон.

В минувшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за "синих".

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