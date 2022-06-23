"Реал" может подписать Дибалу

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" вступил в борьбу за аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти нравится игра Дибалы, но переход возможен только в случае продажи полузащитника Марко Асенсио.

Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает в конце июня и он перейдет в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются "Интер", "Милан", "Атлетико", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

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