"Реал" может подписать Дибалу
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" вступил в борьбу за аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Главному тренеру "Реала" Карло Анчелотти нравится игра Дибалы, но переход возможен только в случае продажи полузащитника Марко Асенсио.
Напомним, что контракт Дибалы с "Ювентусом" истекает в конце июня и он перейдет в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются "Интер", "Милан", "Атлетико", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
В минувшем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.
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