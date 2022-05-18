"Реал" может отказаться от Тчуамени
Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" может отказаться от идеи подписании опорного полузащитника сборной Франции и "Монако" Орельена Тчуамени этим летом, сообщает журналист Фабрис Хоукинс.
По информации источника, в том случае, если в полузащите королевского клуба не пройдет серьезных изменений, в том числе ухода Дани Себальоса, то они не будут активно бороться за француза.
Отмечается, что главному тренеру "сливочных" Карло Анчелотти нравится Тчуамени, однако он также хочет опираться на тех игроков, которыми уже обладает.
Сообщается, что если "Реал" не купит француза, то он может перейти в АПЛ или в ПСЖ.
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