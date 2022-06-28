"Реал" может купить полузащитника сборной Англии

Фото: твиттер Деклана Райса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что англичане оценивают игрока в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Райс провел за "Вест Хэм" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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