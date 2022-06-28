"Реал" может купить полузащитника сборной Англии

Теги реал мадридвест хэм юнайтеддеклан райстрансферы

"Реал" может купить полузащитника сборной Англии

Фото: твиттер Деклана Райса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" и сборной Англии Деклану Райсу, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что англичане оценивают игрока в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Райс провел за "Вест Хэм" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" может заплатить больше 100 миллионов евро за английского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022

Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов