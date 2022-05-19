"Реал Мадрид" официально объявил о новой сделке по "Сантьяго Бернабеу"

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"Реал Мадрид" официально объявил о новой сделке по "Сантьяго Бернабеу"

Фото: сайт "Реала"\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" официально объявил о заключении соглашения с инвестиционной компанией Sixth Street и Legends по эксплуатации нового "Сантьяго Бернабеу". Компании получат 30% прав на использование нового стадиона.

Это долгосрочное стратегическое соглашение будет означать дополнительный доход для "Мадрида" в размере 360 миллионов евро, которые клуб может выделить на любую свою деятельность.  

Благодаря этому соглашению Sixth Street получает право участвовать в управлении некоторыми новыми предприятиями на "Сантьяго Бернабеу" в течение 20 лет.

Выручка, полученная от мероприятий, проводимых на стадионе будет делится в соотношении 70\30 в пользу "Реала".

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона "сливочных" должна быть завершена к началу 2023 года.

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