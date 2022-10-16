"Реал" Мадрид обыграл "Барселону"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема, Федерико Вальверде и Родриго Гоэса. У гостей отличился Ферран Торрес.

"Реал", набрав 25 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 22 очками опустилась на второе место.

"Реал" – "Барселона" - 3:1 (2:0)

Голы: Бензема, 12 - 1:0, Вальверде, 35 - 2:0, Торрес, 83 - 2:1, Родриго, 90 (с пенальти) - 3:1

"Реал": Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 88), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 78), Кроос, Тчуамени, Вальверде, Бензема (Асенсио, 88), Винисиус Жуниор (Родриго, 85).

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде (Альба, 60), Бускетс (Гави, 60), де Йонг, Педри (Кессиэ, 83), Левандовски, Дембеле (Фати, 73), Рафинья (Ферран Торрес, 60).

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