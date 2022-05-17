"Реал" летом может продать двух испанцев

Фото: твиттер Асенсио\Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио и Дани Себальос могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает издание ABC.

По информации источника, королевский клуб был бы не против продлить контракты обоих игроков и уже сделал соответствующие предложения.

Их нынешние договоры рассчитаны до лета 2023 года.

Отмечается, что "Мадрид" уже уведомил обоих полузащитников о том, что в том случае, если они ответят отказом на предложение о продлении контракта, то будут проданы летом.

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