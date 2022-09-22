"Реал" изменит трансферную стратегию из-за Мбаппе
Руководство мадридского "Реала" приняло решение изменить трансферную стратегию из-за несостоявшегося перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе прошлым летом, сообщает El Debate.
По сведениям источника, королевский клуб больше не будет ждать ответа от футболистов до последнего. Теперь "Реал" будет ставить для потенциальных новичков жесткое условие о принятии решения о переходе до марта. Если от игрока не будет получено согласие, то клуб будет переходить в другим трансферным целям.
Напомним, что 23-летний Мбаппе летом мог перейти в "Реал" на правах свободного агента, но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года.
Не пропустите: Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 сентября
-
Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября
-
Турция и Люксембург сыграли в феерическую ничью
-
Нидерланды обыграли Польшу в Лиге наций
-
Бельгия одержала победу над Уэльсом
-
Хорватия обыграла Данию в матче лидеров группы Лиги наций
-
Франция впервые победила в Лиге наций
-
Куман обвинил Лапорту в несостоявшемся переходе Вейналдума в "Барселону"
-
38-летний Тьяго Силва рассказал, сколько еще планирует играть
-
"Реал" изменит трансферную стратегию из-за Мбаппе
-
"Реал" навсегда отказался от Мбаппе
-
Легенда македонского футбола объявил о завершении карьеры
-
Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1
-
"Заря" подписала бывшего полузащитника сборной Украины
-
Калиниченко покинул клуб всего спустя 10 дней после назначения главным тренером
-
Латвия проиграла Молдове в Лиге наций
-
Галлиани рассказал, почему Роналдиньо быстро перестал играть на топ-уровне
-
Новичок "Ливерпуля" Артур пошел на серьезные меры, чтобы завоевать доверие Клоппа
-
ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"
-
Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14