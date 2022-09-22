"Реал" изменит трансферную стратегию из-за Мбаппе

Руководство мадридского "Реала" приняло решение изменить трансферную стратегию из-за несостоявшегося перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе прошлым летом, сообщает El Debate.

По сведениям источника, королевский клуб больше не будет ждать ответа от футболистов до последнего. Теперь "Реал" будет ставить для потенциальных новичков жесткое условие о принятии решения о переходе до марта. Если от игрока не будет получено согласие, то клуб будет переходить в другим трансферным целям.

Напомним, что 23-летний Мбаппе летом мог перейти в "Реал" на правах свободного агента, но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года.

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