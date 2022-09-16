"Реал" интересуется украинским суперталантом

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаилу Мудрику, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, скауты королевского клуба на протяжении некоторого времени следят за украинцем. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Арсенал", "Брентфорд", "Ньюкасл" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: "Реал" не без труда победил "РБ Лейпциг". | https://dailysports.net