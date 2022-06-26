"Реал" интересуется "новым Бензема"

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"Реал" интересуется "новым Бензема"

Фото: твиттер Матеуса Насименто/Автор неизвестен

"Реал" проявляет интерес к нападающему "Ботафого" Матеусу Насименто, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока, которого  называют "новым Бензема", составляет 50 миллионов евро.

18-летний Матеус выступает за "Ботафого" с 2020 года. Всего он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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