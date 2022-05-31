"Реал" и ПСЖ поборются за защитника "Ромы"

Фото: твиттер Леонардо Спинаццолы/Автор неизестен

Мадридский "Реал" и парижский "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к защитнику римской "Ромы" Леонардо Спинаццолой, сообщает Sport Italia.

По сведениям источника, испанский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, клубы пока что не начинали переговоров.

29-летний Спинаццола пропустил почти весь сезон из-за травмы, поэтому провел всего четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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