"Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству "Золотых мячей"

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"Реал" и "Барселона" сравнялись по количеству "Золотых мячей"

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Форвард "Реала" Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча" и 12-м игроком мадридского клуба, которому удавалось это сделать.

По числу обладателей "Золотого мяча" "сливочные" сравнялись с "Барселоной".

Еще по восемь раз "Золотой мяч" брали игроки "Милана" и "Ювентуса".

Напомним, что в прошлом сезоне Бензема выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, забив в 12 матчах турнира 15 мячей. Также он выиграл и чемпионат Испании, забив 27 голов в 32 играх.

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