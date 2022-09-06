"Реал" и "Барселона" интересуются российским футболистом

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян заинтересовал испанские "Реал" и "Барселону".

Как пишет Sport.es, при этом в гонке за футболистом лидирует лондонский "Челси".

Как известно, в конце лета лондонский клуб обратился к москвичам с предложением о трансфере Захаряна. Трансфер не смогли организовать по техническим причинам.

Сам футболист был согласен на переход в "Челси".

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в семи матчах чемпионата России, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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