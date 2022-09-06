"Реал" и "Барселона" интересуются российским футболистом

Теги арсен захарянбарселонареал мадриддинамо москва

"Реал" и "Барселона" интересуются российским футболистом

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян заинтересовал испанские "Реал" и "Барселону".

Как пишет Sport.es, при этом в гонке за футболистом лидирует лондонский "Челси".

Как известно, в конце лета лондонский клуб обратился к москвичам с предложением о трансфере Захаряна. Трансфер не смогли организовать по техническим причинам.

Сам футболист был согласен на переход в "Челси".

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в семи матчах чемпионата России, забил один гол и отдал две результативные передачи. 

Не пропустите: Икарди не попал в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 сентября

Главные новости дня: 5 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов