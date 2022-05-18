"Реал" и "Атлетико" могут подписать Гайя и Солера. Ранее "Барселона" отказалась от них
Фото: твиттер Гайя\Автор неизвестен
Капитаны "Валенсии" Хосе Луис Гайя и Карлос Солер все еще могут покинуть клуб, несмотря на отказ "Барселоны" из-за финансовых проблем подписывать их, сообщает журналист Эктор Гомес.
По информации источника, цена, которую "Валенсия" запрашивает за своих лидеров, составляет 30 миллионов евро за каждого, хотя они признают, что ведут переговоры и что могут быть включены бонусы для снижения цены.
Отмечается, что "Атлетико Мадрид" и "Реал Мадрид" были уведомлены о возможности подписать этих футболистов, и ни один из них не исключил возможность проведения операции.
"Валенсия" нуждается в продажах, несмотря на то, что игроки хотят продлить контракт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14