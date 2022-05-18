"Реал" и "Атлетико" могут подписать Гайя и Солера. Ранее "Барселона" отказалась от них

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"Реал" и "Атлетико" могут подписать Гайя и Солера. Ранее "Барселона" отказалась от них

Фото: твиттер Гайя\Автор неизвестен

Капитаны "Валенсии" Хосе Луис Гайя и Карлос Солер все еще могут покинуть клуб, несмотря на отказ "Барселоны" из-за финансовых проблем подписывать их, сообщает журналист Эктор Гомес.

По информации источника, цена, которую "Валенсия" запрашивает за своих лидеров, составляет 30 миллионов евро за каждого, хотя они признают, что ведут переговоры и что могут быть включены бонусы для снижения цены. 

Отмечается, что "Атлетико Мадрид" и "Реал Мадрид" были уведомлены о возможности подписать этих футболистов, и ни один из них не исключил возможность проведения операции.

"Валенсия" нуждается в продажах, несмотря на то, что игроки хотят продлить контракт.

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