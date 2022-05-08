"Реал" хочет продлить Себальоса

Теги реал мадриддани себальос

"Реал" хочет продлить Себальоса

Фото: твиттер Дани Себальоса/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может остаться в мадридском клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб предложил футболисту продлить соглашение, которое истекает летом 2023 года. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Себальос провел за "Реал" 15 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Не пропустите: Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Успехи "Спартака" и "Зенита", позор "Динамо", неудача ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ

Успехи "Спартака" и "Зенита", позор "Динамо", неудача ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов