"Реал" хочет продлить Себальоса

Фото: твиттер Дани Себальоса/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может остаться в мадридском клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб предложил футболисту продлить соглашение, которое истекает летом 2023 года. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Себальос провел за "Реал" 15 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас.

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