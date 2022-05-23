"Реал" хочет продлить Родриго

Фото: твиттер Родриго Гоэса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет продлить контракт с бразильским полузащитником Родриго Гоэсом, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб предложит футболисту соглашение с улучшенными финансовыми условиями. Руководство "Реала" довольно игрой бразильца, особенно в важных матчах Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 21-летний Родриго провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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