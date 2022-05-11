"Реал" хочет продлить контракт с Бензема

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"Реал" хочет продлить контракт с Бензема

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может продлить контракт с французским нападающим и вице-капитаном команды Каримом Бензема, сообщает издание El Confidencial.

По информации источника, королевский клуб планирует сделать французскому форварду предложение о продлении соглашения до лета 2024 года.

Напомним, что нынешний контракт француза рассчитан до окончания следующего сезона.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 43 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 14 результативных передач.

В рейтинге издания GOAL на "Золотой мяч" он является единоличным лидером.

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