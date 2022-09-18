"Реал" хочет организовать матч легендарных теннисистов на обновленном "Бернабеу"
Фото: твиттер АТP/Автор неизвестен
"Реал" собирается организовать теннисный между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем на обновленной домашней арене "Сантьяго Бернабеу".
Как пишет As, выставочная игра состоится тогда, когда на стадионе завершатся ремонтные работы, а именно - летом 2023 года.
Интересно, что Надаль является большим поклонником "Реала".
Что касается Федерера, то на днях он объявил о скором завершении карьеры.
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