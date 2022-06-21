"Реал" хочет купить молодого французского форварда
Фото: твиттер Юго Экитике/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Реймса" Юго Экитике, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Ньюкасла", "Баварии" и ПСЖ. "Ньюкасл" ранее уже согласовал переход француза за 46 миллионов евро, но Экитике пока не дал согласия на переход.
В минувшем сезоне 20-летний Экитике провел за "Реймс" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Кроос отказывается продлевать контракт с "Реалом". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Президент ПСЖ рассказал, почему не продал Мбаппе в "Реал"
-
Годин определился с новым клубом
-
"Реал" хочет купить молодого французского форварда
-
"Вест Хэм" вступил в борьбу за Эриксена
-
В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы
-
"Интер" продлил контракт с главным тренером: названы условия
-
"Манчестер Сити" шокировал "Барселону" ценой на Бернарду Силву
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лидера "Милана"
-
"Тоттенхэм" может перехватить трансферную цель "Баварии"
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Реала"
-
"Ньюкасл" нацелился на брата Азара
-
Эриксен отказал "Манчестер Юнайтед"
-
Раноккия перешел в клуб Берлускони
-
"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту"
-
Гетце вернулся в Бундеслигу
-
Тевес начал тренерскую карьеру и возглавил первый клуб
-
Названы условия контракта Дзюбы с "Фенербахче"
-
"Спартак" готовит трансфер защитника "Урала"
-
В РФС жестко ответили на решение ФИФА по легионерам в России
-
Крицюк официально покинул "Зенит" и нашел новый клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14