"Реал" хочет купить молодого французского форварда

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"Реал" хочет купить молодого французского форварда

Фото: твиттер Юго Экитике/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Реймса" Юго Экитике, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Ньюкасла", "Баварии" и ПСЖ. "Ньюкасл" ранее уже согласовал переход француза за 46 миллионов евро, но Экитике пока не дал согласия на переход.

В минувшем сезоне 20-летний Экитике провел за "Реймс" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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