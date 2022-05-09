"Реал" хочет избавиться от Йовича

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет избавиться от сербского нападающего Луки Йовича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, королевский клуб готов продать форварда в летнее трансферное окно, так как на него не рассчитывает главный тренер Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне 24-летний Йович провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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