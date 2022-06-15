"Реал" готовит новый супер-контракт для Винисиуса

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор начал переговоры о новом соглашении с мадридским клубом.

В планах клуба продлить соглашение с футболистом до 2026-го или 2027-го года.

Также известно, что зарплата игрока увеличится до € 10 млн в год. В данный момент Винисиус Жуниор зарабатывает € 3,2 млн.

Как сообщает Marca, контракт может быть подписан на этой или на следующей неделе.

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