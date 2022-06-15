"Реал" готовит новый супер-контракт для Винисиуса

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" готовит новый супер-контракт для Винисиуса

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор начал переговоры о новом соглашении с мадридским клубом.

В планах клуба продлить соглашение с футболистом до 2026-го или 2027-го года.

Также известно, что зарплата игрока увеличится до € 10 млн в год. В данный момент Винисиус Жуниор зарабатывает € 3,2 млн.

Как сообщает Marca, контракт может быть подписан на этой или на следующей неделе. 

Не пропустите: "Реал" предложит Винисиусу длительный контракт. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов