"Реал" готовит новый супер-контракт для Винисиуса
Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор начал переговоры о новом соглашении с мадридским клубом.
В планах клуба продлить соглашение с футболистом до 2026-го или 2027-го года.
Также известно, что зарплата игрока увеличится до € 10 млн в год. В данный момент Винисиус Жуниор зарабатывает € 3,2 млн.
Как сообщает Marca, контракт может быть подписан на этой или на следующей неделе.
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Главные новости дня: 14 июня
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