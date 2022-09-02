"Реал" готовит новый контракт для Модрича

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"Реал" готовит новый контракт для Модрича

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" надеется продлить соглашение с лидером команді Лукой Модричем.

По данным Marca, с 36-летним футболистом хотят подписать контракт сроком еще на один сезон.

В то же время реакция футболиста пока неизвестна. Ожидается, что на нее повлияют уровень его игры, результаты команды, а также наличие или отсутствие травм.

Соглашение Мордича действовало до этого лета, но в начале июня соглашение было продлено еще на один сезон.

В этом сезоне Модрич отметился голом и отдал результативный пас в трех матчах чемпионата.

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