"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити"

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"Реал" готов заплатить 40-50 миллионов евро за звезду "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Жоау Канселу/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет купить защитника "Манчестер Сити" и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб надеется приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 40-50 миллионов евро. Сам игрок хотел бы перейти в стан мадридцев.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за "Манчестер Сити" 10 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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