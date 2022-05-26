"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"

Теги миланреал мадридрафаэл леаутрансферы

"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Реал" намерен купить португальского нападающего "Милана" Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Впрочем, "Милан" хочет сохранить форварда и предлагает ему продлить контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Ибрагимович пропустит остаток года из-за тяжелой травмы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 мая

Главные новости дня: 26 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов