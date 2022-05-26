"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"
Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен
"Реал" намерен купить португальского нападающего "Милана" Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Впрочем, "Милан" хочет сохранить форварда и предлагает ему продлить контракт до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
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