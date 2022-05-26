"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

"Реал" намерен купить португальского нападающего "Милана" Рафаэла Леау в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, королевский клуб готов заплатить за футболиста 120 миллионов евро. Впрочем, "Милан" хочет сохранить форварда и предлагает ему продлить контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Леау провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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