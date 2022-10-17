"Реал" готов продлить контракт с украинцем

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет сохранить в составе украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает Madrid Xtra.

По сведениям источника, королевский клуб готов продлить с футболистом контракт, который действует до лета 2024 года. Впрочем, для этого нужно получить согласие самого украинца, который пока не может завоевать твердое место в основном составе из-за конкуренции с Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за "Реал" пять матчей и пропустил четыре гола.

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