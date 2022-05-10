"Реал" готов продлить контракт с Начо

Фото: твиттер Начо\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может в ближайшее время объявить о подписании нового соглашения с 32-летним защитником команды Начо Фернандесом.

Как сообщает журналист издания Marca Марио Кортегана, королевский клуб уже подготовил новый контракт для испанца, который будет рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Начо является воспитанником "Реала" и всю карьеру выступает только в составе мадридского гранда.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 25 матчах Ла Лиги, в которых забил 3 гола.

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