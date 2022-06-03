"Реал" готов продать Асенсио

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" готов продать полузащитника Марко Асенсио в летнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб согласен расставаться с футболистом за приемлемую сумму. Главным претендентом на игрока является "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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