"Реал" договорился с талантом дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" достиг предварительного соглашения с полузащитником дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб пообещал футболисту, что в какой-то момент сделает предложение по его трансферу. При этом "Реал" попросил игрока не продлевать с "Боруссией" контракт, который действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что немецкий клуб надеется продлить с англичанином соглашение, чтобы потом требовать за него 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 10 матчей и забил три гола.

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