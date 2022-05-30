"Реал" договорился с Милитао о новом контракте

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"Реал" договорился с Милитао о новом контракте

Фото: твиттер Милитао\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" договорился с бразильским центральным защитником команды Эдером Милитао о продлении его контракта, сообщает издание AS.

По информации источника, соглашение будет подписано уже в самое ближайшее время. Стороны уже договорились обо всех деталях, осталось лишь поставить подписи.

Отмечается, что новый контракт бразильца будет рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению также будет увеличен оклад Милитао.

"Реал" купил защитника в 2019 году из "Порту" за 50 миллионов евро.

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