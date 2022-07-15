"Реал" больше не будет покупать новых футболистов

Теги реал мадридкарло анчелотти

"Реал" больше не будет покупать новых футболистов

Фото: твиттер Карло Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил о завершении трансферной кампании клуба.

По его словам, клуб достаточно укомплектован.

Как известно, летом "Реал" подписал Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера.

Француз в минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей во всех турнирах за "Монако", забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В то же время Рюдигер в минувшем сезоне провел за "Челси" 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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