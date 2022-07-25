"Реал" близок к продаже Майораля в другой клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Борхи Майораля/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Борха Майораль перейдет в "Хетафе", сообщает Marca.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Футболист заключит с клубом контракт на пять лет.

25-летний Майораль во второй половине прошлого сезона выступал за "Хетафе" на правах аренды, провел за клуб 18 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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